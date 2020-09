Birmingham, diverse persone accoltellate nella notte: cos’è successo? (Di domenica 6 settembre 2020) Ancora brutte notizie provenienti dall’Inghilterra, precisamente a Birmingham, con diverse persone che sono state accoltellate nella notte: il motivo Tanta paura a Birmingham nella notte con diverse persone che sono state accoltellate nel centro. Così la Polizia sta cercando di capire i motivi con la brutta vicenda che sarebbe avvenuta dopo la mezzanotte. La polizia … L'articolo Birmingham, diverse persone accoltellate nella notte: cos’è successo? è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Alcune persone sono state accoltellate stanotte a Birmingham, in Inghilterra. Lo rende noto la polizia locale, che parla di «grave episodio». «Sappiamo di un certo numero di feriti ma al momento non s ...