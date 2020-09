Benevento, Vigorito: “Inzaghi si riposa in allenamento. Se sta fermo si stressa. Sulla Serie A…” (Di domenica 6 settembre 2020) Interventuo ai microfoni di Rai Radio 1, il patron del Benevento Oreste Vigorito ha fatto il punto Sulla sua squadra in vista dell'inizio della nuova stagione che vede il suo club neo promosso in Serie A. Dal mister Pippo Inzaghi fino al grande mercato messo in atto fino ad oggi dalle Streghe.Benevento: il punto del presidente Vigoritocaption id="attachment 983941" align="alignnone" width="594" Inzaghi Benevento (getty images)/captionSull'esordio con l'Inter rimandato: "Pippo non stacca mai la spina, ha sempre voglia di giocare. Si riposa in allenamento: quando non lo fa si stressa", ha spiegato Vigorito che vedrà la sua squadra iniziare con la seconda giornata. "Anche tre anni fa abbiamo ... Leggi su itasportpress

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Benevento, Vigorito: “Dabo nome caldissimo. Bonaventura? Ci abbiamo fat… - ItaSportPress : Benevento, Vigorito: 'Inzaghi si riposa in allenamento. Se sta fermo si stressa. Sulla Serie A...' -… - CalcioWeb : Il presidente del #Benevento fa chiarezza: “#Bonaventura ci ha detto no per motivi familiari, non per soldi” - - cn1926it : #Benevento, #Vigorito: “#Bonaventura ha scelto Firenze, l’assenza dei tifosi sarà decisiva” - zazoomblog : Benevento Vigorito: «Dabo nome caldo. Bonaventura ha scelto la Fiorentina» - #Benevento #Vigorito: #«Dabo #caldo. -