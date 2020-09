World's End Club, il nuovo titolo dai creatori di Zero Escape e Danganrompa, è ora disponibile su Apple Arcade (Di sabato 5 settembre 2020) World's End Club, il bizzarro puzzle game nato dalla collaborazione fra Kotaro Ychikoshi, creatore della serie Zero Escape e Kazutaka Kodaka, responsabile di Danganrompa, è disponibile da oggi sul servizio in abbonamento Apple Arcade. Tutti gli interessati e gli abbonati possono scaricare l'applicazione da questo indirizzo.Il titolo, originalmente noto come Death March Club, è sviluppato da Too Kyo Games e vede come protagonisti 12 ragazzi, appartenenti alla stessa scuola, entrati a far parte di un pericoloso "gioco" che metterà a rischio le loro vite. Già solo da questa premessa, si possono notare le influenze di entrambi gli ... Leggi su eurogamer

acmilan : Summer is coming to an end: in the last stop of our tour we're visiting the new world ?? ??… - elenabonfanti : Dopo aver ascoltato il podcast di @francescocosta oggi spotify mi ha proposto 'relax' di FGTH, 'it's the end of the… - NintendoHall : World’s End Club: il titolo in arrivo nella primavera 2021 su Nintendo Switch - NintendoHall : World’s End Club: il titolo in arrivo nella primavera 2021 su Nintendo Switch - koki5_3 : RT @acmilan: Summer is coming to an end: in the last stop of our tour we're visiting the new world ?? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : World End Apple Arcade, arriva un nuovo gioco: si chiama World's End Club hdblog.it Apple Arcade, arriva un nuovo gioco: si chiama World's End Club

Continua ad ampliarsi l'offerta di giochi disponibile su Apple Arcade, il servizio "all you can eat" della Mela in cui si paga un abbonamento fisso mensile per giocare a tutti i titoli disponibili a c ...

World’s End Club arriva su Apple Arcade

Arriva su Apple Arcade un nuovo gioco per tutti gli abbonati al servizio: World’s End Club. World’s End Club viene presentato come un nuovo tipo di gioco d’avventura che unisce una storia emozionante ...

Continua ad ampliarsi l'offerta di giochi disponibile su Apple Arcade, il servizio "all you can eat" della Mela in cui si paga un abbonamento fisso mensile per giocare a tutti i titoli disponibili a c ...Arriva su Apple Arcade un nuovo gioco per tutti gli abbonati al servizio: World’s End Club. World’s End Club viene presentato come un nuovo tipo di gioco d’avventura che unisce una storia emozionante ...