Smart working, la nuova vita “agile” degli italiani (Di sabato 5 settembre 2020) Dalle call con incursioni della famiglia al suono dei citofoni che annunciano l’arrivo del corriere. In uno scenario economico, sociale e sanitario che riserva tuttora grandi sfide da affrontare lo Smart working è entrato a far parte delle abitudini di vita degli italiani stravolgendo, in diversi casi, la routine lavorativa di molti di loro e trasformando le abitazioni in nuove case-ufficio. A fare il punto sull’impatto dello Smart working nel nostro Paese è un’indagine realizzata dalla piattaforma online per la ricerca del lavoro InfoJobs che ha chiesto ai suoi iscritti come si svolge la vita degli italiani ai tempi del lavoro Smart, con una ... Leggi su quifinanza

