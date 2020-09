Sanremo 2021, l’annuncio a sorpresa di Amadeus: fan increduli (Di sabato 5 settembre 2020) Amadeus ne sembra convinto: se non usciremo dalla pandemia e saremo ancora nelle attuali condizioni, il Festival di Sanremo non si farà (o per lo meno non nelle date ad oggi previste, dal 2 al 6 marzo 2021). Il direttore artistico della kermesse è stato chiaro e diretto al Festival della tv e dei nuovi media di Dogliani. Le regole anti-coronavirus, con distanziamento sociale sia tra il pubblico che sul palco, sarebbero troppo stringenti per l'Ariston. Non c’è nessun piano B per Sanremo, deve essere nella totale normalità. O si fa con il pubblico o nulla. Senza il pubblico Sanremo non si può fare, è impensabile lasciare la platea con gli spettatori distanziati, è impensabile mettere gli elementi dell’orchestra ogni due ... Leggi su howtodofor

