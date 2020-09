Roccapiemonte: lacrime, fiori e palloncini per salutare il piccolo angelo (Di sabato 5 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoRoccapiemonte (Sa) – Un lancio di palloncini bianchi, tra fiori e tante lacrime ed un applauso hanno salutato all’uscita dalla chiesa Madre a Roccapiemonte il feretro della piccola Maria, custodito in una bara piccola, troppo piccola per non scatenare rabbia, tristezza ed emozione tra quanti hanno voluto partecipare al rito funebre, presieduto dal vescovo della diocesi di Nocera Sarno, Giuseppe Giudice. La neonata, alla quale per volere del parroco è stato dato il nome di Maria, in omaggio alla Vergine, sarà seppellita nel cimitero di Roccapiemonte, nella cappella della famiglia della mamma che oggi si è avvalsa della facoltá di non rispondere davanti agli inquirenti che stanno cercando di ricostruire le tappe che ... Leggi su anteprima24

