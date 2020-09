Pisa: muore escursionista 30enne sul Monte Serra, salvato il compagno di scalata (Di sabato 5 settembre 2020) Per il recupero della salma è stato richiesto l’intervento dell’elicottero Drago 126 del reparto volo di Cecina Leggi su firenzepost

BUTI – I Vigili del fuoco del comando di Pisa, distaccamento di Cascina, sono intervenuti alle ore 15:45, nel comune di Buti sul Monte Serra, per soccorrere due escursionisti in ferrata. In supporto è ...La corsa disperata dei soccorsi. L’attivazione dell’eliambulanza Pegaso. Niente è servito a strappare alla morte Mattia Casalini, 19 anni, studente castellano. L’impatto fatale si è verificato alle 16 ...