Mkhitaryan: “Pedro è un grande giocatore. Voglio migliorarmi e dare tutto per la Roma” (Di sabato 5 settembre 2020) Mkhitaryan, calciatore armeno, ai canali ufficiali della Roma ha rilasciato un’intervista tracciando un bilancio della sua prima stagione in giallorosso. Queste le sue parole: “A essere sincero non sono mai stato veramente preoccupato di questo aspetto. Mi sono sempre concentrato per giocare bene e aiutare la squadra, per poi capire se a fine stagione avremmo trovato un accordo assieme a Roma e Arsenal per restare qui a titolo definitivo. Sono davvero felice di essere un calciatore della Roma. Credo davvero di aver preso la decisione migliore, giusta per me e per la mia carriera. Non vedo l’ora di iniziare una nuova stagione qui. Quest’anno le vacanze sono arrivate in un momento diverso, di solito le abbiamo in un altro periodo dell’anno, verso la fine di maggio e giugno, per poi iniziare la preparazione a luglio. In questa stagione ... Leggi su alfredopedulla

