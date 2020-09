Messi resta un caso. Italia, solo un pari (Di sabato 5 settembre 2020) ROMA - "Non sarei mai andato per vie legali con il club della mia vita, quindi resto al Barcellona" . Lionel Messi rompe il silenzio e annuncia la sua decisione, resterà in blaugrana fino alla ... Leggi su corrieredellosport

FBiasin : #Messi resta al #Barça - Lui è scontento. - I tifosi dei club che sognavano di averlo sono delusi. - I tifosi del… - FBiasin : Allora, più o meno è tutto chiaro: #Messi resta, è il #Barcellona che se ne va. - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO MESSI RESTA AL BARCELLONA: LA DECISIONE È UFFICIALE 'Ho detto al presidente che volevo andare via… - GoalItalia : Messi resta al Barça: un altro anno a difesa dei blaugrana ?????? - Coelusxxx : RT @pierpi13: Dopo svariate minacce di andarsene, Messi resta al Barcellona. Ha utilizzato la tecnica Renzi. -