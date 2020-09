Madre Teresa di Calcutta, frasi e poesie più belle del Premio Nobel per la Pace (Di sabato 5 settembre 2020) Ad oggi 4 settembre 2020, sono quattro anni dalla canonizzazione di Madre Teresa di Calcutta. In pieno Giubileo della Misericordia, Papa Francesco proclamò santa “la piccola matita nelle mani di Dio”, definita così proprio per il coraggio con cui portò avanti instancabilmente il disegno che l’Onnipotente le aveva destinato. «Io non penso di avere delle qualità speciali, non pretendo niente per il lavoro che svolgo. È opera Sua. Sono come una piccola matita nelle Sue mani, nient’altro. È Lui che pensa. È Lui che scrive. La matita non ha nulla a che fare con tutto questo. La matita deve solo poter essere usata», aveva detto lei stessa. Madre Teresa fece vedere al mondo la povertà che segnava le strade di ... Leggi su urbanpost

vaticannews_it : #4settembre Madre Teresa di Calcutta: la piccola matita nelle mani di Dio. Quattro anni fa la canonizzazione. Leggi: - vaticannews_it : #5settembre Cardinale Tagle: #MadreTeresa ha “permesso a Dio, che è Amore, di trasformare la sua stessa persona in… - RaiCultura : ? “Se giudichi le persone, non avrai tempo per amarle.” MADRE TERESA #CondividiLaCultura ?? #Storia - CiaoKarol : UNA GUARIGIONE IMPROVVISA E INSPIEGABILE PER LA SCIENZA ?? MADRE TERESA PREGA ANCHE OGGI PER NOI ?? - StefanoConti : 'La gioia è assai contagiosa. Cercate, perciò, di essere sempre traboccanti di gioia dovunque andiate'. Madre Teres… -