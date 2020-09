Lega Pro, Ghirelli fa suonare l’allarme: “In Serie C con questi protocolli sanitari non reggiamo finanziariamente” (Di sabato 5 settembre 2020) "Dal confronto con i nostri club sono indispensabili alcuni segnali della politica sportiva e sanitaria. Noi, della Serie C , siamo stati i primi che di fronte ai segnali che provenivano dal Covid-19, abbiamo chiuso gli stadi e sospeso le partite. Abbiamo credibilità nel parlare perché la salute per noi è sempre stata al primo posto e sempre lo sarà. Il tempo stringe sempre di più." A parlare è Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro, che aggiunge:" Di cosa abbiamo bisogno per evitare il rischio di crac dei club nei prossimi mesi ? Vorrei che il ministro Spadafora, il ministro Speranza, ci ascoltino un attimo. Abbiamo bisogno: A) protocollo sanitario, fermo restando la sicurezza, dobbiamo allungare l'intervallo temporale per gli esami da tampone. Non ... Leggi su itasportpress

