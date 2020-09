Il crudele volto dell'inganno: stasera su Rai2 il thriller ad alta tensione (Di sabato 5 settembre 2020) stasera su Rai2, alle 21:05, va in onda Il crudele volto dell'inganno, thriller incentrato sull'odissea di una mamma al centro di un diabolico complotto. stasera su Rai2 alle 21:05 nuovo appuntamento nel segno del giallo con Il crudele volto dell'inganno, thriller diretto nel 2019 da Jason Bourque, con protagonista una mamma al centro di un diabolico complotto. Blair (Kelly Thiebaud), mamma single dal carattere forte, crede di essere impazzita quando, corsa a scuola a prendere la sua bambina, si sente dire che sua figlia non è mai stata iscritta lì. Si rivolge così alla terapista e all'ex marito (Matt Hamilton) ma loro le rivelano ... Leggi su movieplayer

