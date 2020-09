Il cluster tra Avellino e Mercogliano comincia a far paura (Di sabato 5 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Il cluster tra Avellino e Mercogliano comincia a far paura in Irpinia. Nella giornata di ieri sono stati cinque i contagi annunciati dall’Asl di Avellino. Tra questi quattro fanno capo ad una famiglia del capoluogo mentre l’altro ad un soggetto di Solofra entrato in contatto con i casi positivi di Avellino. Tra i contagi, sfortunatamente, c’è un bambino di appena dieci anni. Centinaia i tamponi effettuati in questi giorni dall’Asl di Avellino che sta ricostruendo la catena dei contatti. I positivi sono saliti a 22 con l’ultimo caso annunciato Al momento ci sono circa 185 persone in isolamento fiduciario. Tra i contagiati anche quattro ... Leggi su anteprima24

