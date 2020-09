Emanuele Esposito nuovo preparatore dei portieri del Cus Avellino (Di sabato 5 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Il Cus Avellino C5 comunica di aver affidato ad Emanuele Esposito il ruolo di preparatore dei portieri. Precedentemente calcettista, Emanuele ha già avuto esperienze da preparatore con F.C. Solofra e Agostino Lettieri. Da quest’anno entrerà a far parte dello staff di mister Venezia. “Sono felice di entrare a far parte di una società storica per il futsal irpino e non. Dalla mia porto impegno e dedizione. Ringrazio il presidente Lanzetta e la società per avermi voluto con loro nell’affrontare una sfida stimolante come la C1“. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

