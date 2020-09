Coronavirus: Mattarella, ‘Ue ha mostrato sua forza propulsiva’ (2) (Di sabato 5 settembre 2020) (Adnkronos) – La crisi del Covid19 “è stata uno spartiacque per l’Ue. In pochi mesi ha compiuto scelte coraggiose e innovative, che soltanto qualche settimana prima apparivano fuori portata, ha avuto l’effetto di un duro richiamo alla realtà, rendendo evidente che trincerarsi dietro a una presunta propria autosufficienza non è la risposta a una nemico sconosciuto e aggressivo”, ha detto ancora Mattarella. L’Unione ha quindi mostrato “la sua capacità di ritrovare l’autentico spirito dei padri fondatori, basandosi sulle fondamenta, sui valori come solidarietà e la responsabilità, e nel metodo, sulla sussidiarietà”.La presidente della Commissione Ursula von der Leyen, ad esempio, “ha colto appieno la portata degli avvenimenti che ... Leggi su calcioweb.eu

