Coronavirus, altri due positivi a Umbertide: 'Undici casi, tutti in isolamento' (Di sabato 5 settembre 2020) Coronavirus, tutta negativa anche la seconda tornata di tamponi a giocatori e staff del Perugia Calcio 5 settembre 2020 Coronavirus e ritorno a scuola, la Regione: 'Rateizzazione degli abbonamenti e ... Leggi su perugiatoday

Agenzia_Ansa : #Coronavirus nel Lazio oggi 171 positivi, 106 sono a Roma. Boom in Veneto, +373. In Campania altri 170, in Toscana… - TgrBasilicata : #coronavirus Altri 4 positivi in #Basilicata. Si tratta del marito e della figlia dell'infermiera di Ferrandina, de… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, altri 1.444 contagi e una vittima - Trmtv : Coronavirus: altri 12 contagi in Scuola allievi Gdf Bari - lameziainstrada : Coronavirus, altri 19 casi positivi nelle ultime 24 ore in Calabria -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus altri Coronavirus: altri 9 casi, Cesena a quota 1.000 da inizio pandemia Corriere Romagna News Coronavirus: 95 nuovi positivi in Liguria, 4 nel savonese. A Spezia obbligo mascherina H24

Liguria. Sono 95 i nuovi positivi in Liguria, secondo i dati trasmessi da Alisa al ministero. Di questi, 4 tamponi riguardano il territorio della Asl 2: uno è legato a una Rsa, gli altri tre all’attiv ...

Covid, Loiri Porto San Paolo: sono 8 i positivi e tutti asintomatici

Loiri Porto San Paolo, 5 settembre 2020- Sono 8 i positivi accertati al test per il Covid-19 e sono tutti asintomatici. A rendere noto il numero aggiornato dei positivi il sindaco Francesco Lai. “Ques ...

