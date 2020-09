Caputo: «Dopo il calcioscommesse volevo smettere. Su De Zerbi e la cena con Del Piero…» (Di sabato 5 settembre 2020) Ciccio Caputo ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Sportweek: queste le parole dell’attaccante del Sassuolo Ciccio Caputo ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Sportweek, parlando del suo approdo in Nazionale e non solo. Queste le parole dell’attaccante del Sassuolo. EROE NAZIONALE – «Se mi chiedono un autografo? «Scherzi?! È una roba allucinante. Dovunque vada è tutto un Ciccio di qua, Ciccio di là. E mica solo a Sassuolo: dappertutto. Sono diventato una specie di eroe nazionale, e mi chiedo: ma cosa ho fatto per meritare tutta questa attenzione?». NAZIONALE – «Ho messo tutto me stesso perché questo sogno si avverasse. È un’emozione che non so descrivere, ora mi giocherò le mie carte fino in fondo». ATTACCANTE – «Al ... Leggi su calcionews24

