Bruciano e uccidono un cane nel Catanese | ricompensa a chi farà rintracciare gli aggressori

Cosparso di gasolio e dato alle fiamme, poi inseguito e finito con una grossa pietra. E’ la terribile fine di un cane di circa 3 anni, probabilmente randagio, domenica scorsa su una strada provinciale ...

Cosparso di gasolio e dato alle fiamme, poi inseguito e finito con una grossa pietra. E’ la terribile fine di un cane di circa 3 anni, probabilmente randagio, domenica scorsa su una strada provinciale ...Domenica scorsa due uomini e un minore hanno torturato e ucciso un cane di tre anni a Paternò, in provincia di Catania. I tre lo hanno cosparso di gasolio e dato alle fiamme, per poi finirlo colpendol ...