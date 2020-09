Bimba morta in Campania, l’autopsia conferma: nata viva, poi lanciata dalla finestra (Di sabato 5 settembre 2020) Roccapiemonte. La neonata era ancora viva prima di essere lanciata, secondo la Procura di Nocera, dalla finestra del secondo piano dell’abitazione. Bimba morta in Campania, l’autopsia conferma: nata viva, poi lanciata dalla finestra E’ quanto emerso dall’autopsia svolta ieri pomeriggio dal medico legale Giuseppe Consalvo. Come riporta Il Mattino, per i risultati completi, si dovrà … L'articolo Bimba morta in Campania, l’autopsia conferma: nata viva, poi lanciata dalla ... Leggi su teleclubitalia

TgrRaiToscana : E' morta anche la sorellina 14enne della bimba di 3 anni schiacciata dal pioppo alto 4 metri che questa mattina è c… - Notiziedi_it : Bimba morta in Campania, l'autopsia: nata viva, è deceduta per la caduta - infoitinterno : Roccapiemonte, bimba lanciata dai genitori dal secondo piano: morta con ferita alla testa - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #salerno. #neonata morta in aiuola: la bimba forse gettata dal #balcone. Fermati i genitori - ilmessaggeroit : #salerno. #neonata morta in aiuola: la bimba forse gettata dal #balcone. Fermati i genitori -