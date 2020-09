Bakayoko, l'affare si complica. Brusca frenata, il Milan su due alternative: ecco i nomi (Di sabato 5 settembre 2020) Si complica la strada che dovrebbe riportare Tiemoue Bakayoko al Milan. L'operazione sembrava a un passo dalla chiusura, con i rossoneri forti della volontà del giocatore, ma la trattativa con il Chelsea stenta a concludersi. Così il Milan torna a studiare le alternative: Florentino Luis e Soumaré in primis. Il problema con Bakayoko è sull'ingaggio: c'è l'accordo sullo stipendio per il primo anno di prestito, ma le parti dovrebbero ancora trovare l'intesa per gli anni successivi. I rossoneri sperano comunque di chiudere, ma per tutelarsi, come detto, esplorano le alternative: per Soumaré, ad ora, le richieste economiche sono ritenute eccessive. Per quel che riguarda Florentino Luis, venerdì il ... Leggi su liberoquotidiano

AntoVitiello : #Milan, altra giornata di contatti con il #Chelsea per #Bakayoko, l'affare può sbloccarsi a breve. #Soumaré alterna… - sportli26181512 : Tuttosport - Milan, non tramonta la pista Soumaré: Prosegue la trattativa tra Milan e Chelsea per Bakayoko. Le part… - la_rossonera : RT @_DanyOrchidea: Il Milan è ormai vicino all'accordo con il Chelsea per ?? con Tiemoué Bakayoko. Prestito 3 milioni di euro con opzione… - _DanyOrchidea : Il Milan è ormai vicino all'accordo con il Chelsea per ?? con Tiemoué Bakayoko. Prestito 3 milioni di euro con opz… - marcomassaro81 : @battitomilan7 2055 - manca poco per le firme dell’affare Bakayoko! -