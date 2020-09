Atalanta: Valzania resta in prestito alla Cremonese (Di sabato 5 settembre 2020) ANSA, - BERGAMO, 05 SET - L'Atalanta ha ufficializzato il prestito alla Cremonese di Luca Valzania con obbligo di riscatto. Già la scorsa stagione in grigiorosso dopo 4 partite in nerazzurro e la ... Leggi su corrieredellosport

