Amadeus: “Sanremo 2021? Non c’è alcun piano B, o si fa con il pubblico o nulla” (Di sabato 5 settembre 2020) Sanremo 2021 e il Covid, Amadeus: “O si fa con il pubblico o nulla” “Non c’è nessun piano B per il Festival di Sanremo 2021, deve essere nella totale normalità. O si fa con il pubblico o nulla”. Questo il pensiero del conduttore Amadeus che ha parlato del “suo” show durante il Festival della tv e dei nuovi media di Dogliani, in provincia di Cuneo. “È impensabile un Ariston vuoto, o con il pubblico distanziato e poi l’orchestra, ogni due metri. E chi lo dice a Fiorello che non può sputarmi l’acqua sul collo?”, ha aggiunto. “Il 17 dicembre su Rai 1 ci sarà la serata finale di Sanremo giovani, ma saranno presentati anche tutti i big che saranno ... Leggi su tpi

