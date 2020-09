Allarme legionella, 16 persone infettate e un morto (Di sabato 5 settembre 2020) Sedici persone sono rimaste infettate dal batterio della legionella a Busto Arsizio , con una di queste che ha perso la vita. La notizia è stata confermata nella serata di ieri dall'assessore al ... Leggi su today

Sedici persone sono rimaste infettate dal batterio della legionella a Busto Arsizio, con una di queste che ha perso la vita. La notizia è stata confermata nella serata di ieri dall’assessore al Welfar ...

Legionella. Allarme a Busto Arsizio, un morto e 16 casi. Gallera: "In corso analisi laboratorio"

I risultati si attendono nella giornata di domani a seguito dei prelievi e della campionatura delle acque nelle abitazioni ha spiegato l'assessore al Welfare della Regione Lombardia. Monti: "Situazion ...

I risultati si attendono nella giornata di domani a seguito dei prelievi e della campionatura delle acque nelle abitazioni ha spiegato l'assessore al Welfare della Regione Lombardia. Monti: "Situazion ...