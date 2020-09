Uomini e Donne, le anticipazioni: Maria attacca un cavaliere. E Gemma conosce ‘mister Lamas’ (Di venerdì 4 settembre 2020) Manca sempre meno al nuovo inizio di Uomini e Donne. Il programma condotto da Maria De Filippi prenderà infatti ufficialmente il via lunedì 7 settembre. Tante novità in arrivo: un nuovo studio, nuovi tronisti e corteggiatori e un’unione destinata a stravolgere le logiche fin qui conosciute. Non ci sarà più, infatti, distinzione tra Trono over e Trono Classico. Tutti insieme a spartirsi lo studio, reso più grande ed accessibile per permettere di rispettare le norme anti contagio. Nel nuovo spazio prenderanno vita storie, amori, litigi e contese. Tutto pronto per il ritorno su Canale 5 (alle 14 e 45), del programma più visto del Biscione. Non mancheranno ovviamente i colpi di scena., così come le anticipazioni. Nuovo corteggiatore per Gemma Il ... Leggi su italiasera

