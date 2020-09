The Witcher 3: in arrivo su PS5 e Xbox Series X! (Di venerdì 4 settembre 2020) L’amatissimo titolo targato CD Projekt, The Witcher 3, arriverà anche sulle console next gen: PS5 e Xbox Series X, andiamo a scoprire tutti i dettagli di questa interessante notizia CD Projekt ha annunciato che The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition è attualmente in fase di sviluppo anche per console next gen, perciò lo avremo a disposizione sia per PS5 sia per Xbox Series X. C’è davvero tanta curiosità di vedere all’opera su un hardware come quello presentato dalle nuove console un gioco così iconico di questa generazione. Ci sarà sicuramente un grosso miglioramento tecnico, andiamo a scoprire tutti i dettagli di quanto dichiarato dalla stessa software house polacca. The Witcher 3: ecco le ... Leggi su tuttotek

