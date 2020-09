Sversamento illecito di rifiuti, più telecamere e controlli: il piano (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Incentivare i controlli sugli scarichi abusivi di rifiuti in città, è questo il tema di cui si è occupata la Commissione Polizia Locale del Comune di Napoli. L’incontro, ha ricordato il consigliere Federico Arienzo, che ha presieduto i lavori, nasce anche per immaginare collaborazioni con altri enti necessarie ad affrontare le difficoltà economiche del Comune per l’acquisto di nuove telecamere e sistemi di videosorveglianza utili a contrastare il fenomeno dello Sversamento illegale di rifiuti. A questo tema si aggiunge quello delle modalità di un impiego ottimali del personale della Polizia locale, in particolare sul fronte dei controlli sul rispetto delle norme in materia di limitazioni dei contagi ... Leggi su anteprima24

Riceviamo e pubblichiamo la lettera firmata da Pasquale Allocca, candidato alle prossime elezioni comunali del 20 e 21 settembre nella lista Città in movimento a sostegno di Peppe Jossa. Gli eventi su ...

Parco Leonardo: strada bloccata per sversamento calcinacci

Uno sversamento di calcinacci che ha bloccato una strada. È accaduto in via del Vignola, a Parco Leonardo. Tanta rabbia in zona è divampata giovedì 3 settembre, come raccontato da Antonio Canto, presi ...

