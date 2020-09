Stati Generali Cgil, Landini: “Abbiamo vissuto mesi difficili, ora servono investimenti. Aiuti e sgravi solo a chi rispetta i contratti” (Di venerdì 4 settembre 2020) Prevedere la possibilità di una decontribuzione del costo del lavoro solo a quelle imprese che applicano i contratti nazionali e riconoscono la qualità del lavoro. E’ il leader Cgil , Maurizio Landini, a ‘correggere’ così dal palco degli Stati Generali della Cgil Puglia l’idea di decontribuzione allo studio del governo. “Non a tutti e a pioggia, bisogna favorire solo le imprese virtuose, abbiamo bisogno di questo passaggio perché se guardo ai progetti di decotnrbuzione varati dai governi passati vedo che non ha mai stabilizzato un posto di lavoro nè fatto emergere il nero”, dice ancora dando la disponibilità del sindacato ad una discussione ma solo in questa ... Leggi su ilfattoquotidiano

