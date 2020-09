Spari in strada: uomo ferito a Fuorigrotta (Di venerdì 4 settembre 2020) Pianura, colpi di pistola contro un'auto parcheggiata. E' allarme criminalità nel quartiere 1 settembre 2020 Si continua a sparare a Napoli. Meno di un'ora fa un uomo è stato ferito a colpi di pistola ... Leggi su napolitoday

Notiziedi_it : Spari in strada: uomo ferito a Fuorigrotta - NapoliToday : #Cronaca Spari in strada: uomo ferito a Fuorigrotta - SavCasal : @enricoI00 Essendo nero in America deve stare attento pure che qualche poliziotto non gli spari per strada - joohngukk : @jiyongg0d @Hfdl18 @kvltvelvet tesoro si vede che ci sei tu da giorni infatti dalle cagate che spari. se solamente… - PascoliniBruno : @claudio301065 E quando poi sparì del tutto per chi diceva è stato un male per chi diceva è stato un bene raccomand… -

Ultime Notizie dalla rete : Spari strada Spari in strada: uomo ferito a Fuorigrotta NapoliToday Spari in strada: uomo ferito a Fuorigrotta

Si continua a sparare a Napoli. Meno di un'ora fa un uomo è stato ferito a colpi di pistola a via Campegna a Fuorigrotta. L'uomo è stato soccorso dal figlio che è riuscito a trasportarlo in ospedale.

Proteste e tensioni a Rochester per uccisione Daniel Prude

Fermato e incappucciato dalla polizia a Rochester, l’afroamericano Daniel Prude muore asfissiato Daniel Prude è stato fermato dagli agenti di polizia nel marzo scorso mentre era nudo e vagava in strad ...

Si continua a sparare a Napoli. Meno di un'ora fa un uomo è stato ferito a colpi di pistola a via Campegna a Fuorigrotta. L'uomo è stato soccorso dal figlio che è riuscito a trasportarlo in ospedale.Fermato e incappucciato dalla polizia a Rochester, l’afroamericano Daniel Prude muore asfissiato Daniel Prude è stato fermato dagli agenti di polizia nel marzo scorso mentre era nudo e vagava in strad ...