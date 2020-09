Scontri a Portland, sospettato di omicidio ucciso dalla polizia (Di venerdì 4 settembre 2020) La polizia Usa ha ucciso un sospettato di omicidio. La vittima si dichiarava 100 per cento Antifa. Portland (STATI UNITI) – La polizia Usa ha ucciso un sospettato di omicidio. La notizia è stata riportata dai media locali precisando che la vittima era ritenuto responsabile della morte di un sostenitore di Trump durante gli Scontri a Portland avvenuti dopo i diversi episodi di razzismo registrati. L’episodio sarebbe avvenuto a Lacey, nello stato di Washington, durante il tentativo di arresto. L’uomo avrebbe estratto la pistola quando è stato colpito mortalmente dagli agenti. Sono in corso tutti gli approfondimenti per accertare quanto successo con le proteste che ... Leggi su newsmondo

Agenzia_Ansa : #Usa #Trump: 'Violenza #Portland si ferma solo con la forza'. Il sindaco replica: 'Il presidente incoraggia la viol… - NewsMondo1 : Scontri a Portland, sospettato di omicidio ucciso dalla polizia - StreetNews24 : Il 48enne Michael Reinoehl aveva detto di aver agito per legittima difesa - Andyphone : RT @Adnkronos: Usa, polizia uccide sospettato omicidio durante scontri a #Portland - Open_gol : Michael Reinoehl, 48 anni, indagato per l’uccisione di un sostenitore di Trump, durante gli scontri scoppiati la sc… -