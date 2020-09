Roma, Raggi: “Non credo sia possibile una convergenza con l’attuale Pd e con Zingaretti” (Di venerdì 4 settembre 2020) ROMA – “Io a Zingaretti non ho mai chiesto l’appoggio e nemmeno al Pd. Io cerco l’appoggio dei romani. L’alleanza con il Pd in sede nazionale è per effetto della legge elettorale ma noi abbiamo dichiarato la nostra contrarietà ad un accordo con il Pd. Abbiamo risanato i conti e stiamo lavorando per la città. Non credo sia possibile una convergenza con l’attuale Pd e con Zingaretti”. Così il sindaco di Roma, Virginia Raggi, durante la trasmissione “In Onda” su La7. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Roma, Raggi: “Non credo sia possibile una convergenza con l’attuale Pd e con Zingaretti” Coronavirus, Berlusconi ricoverato al San Raffaele Le prime pagine dei quotidiani di Venerdì 4 Settembre 2020 Terremoto, presidenti di Regione e sindaci da Conte. De Caro: “Rilancio passa anche dal recovery fund” Muore detenuto 62enne in Egitto, le figlie: “Negate le cure necessarie” Comune di Roma nega cittadinanza onoraria a Patrick Zaki, ma firma l’appello per la liberazione Leggi su dire

