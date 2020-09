Riapertura stadi, Parma primo impianto in Serie A ad ospitare i tifosi: l’annuncio (Di venerdì 4 settembre 2020) Importante annuncio del Parma. Sarà il primo club in Serie A a riaprire lo stadio al pubblico dopo l’emergenza Covid e gli impianti chiusi per il lockdown. Di seguito il comunicato della società emiliana. “Lo stadio Tardini di Parma sarà il primo impianto di Serie A ad aprire le porte ai tifosi dopo l’emergenza Covid-19. Dall’ultima volta, giorno di Parma-Lazio (9 febbraio 2020) sono passati quasi sette mesi. In tutto questo tempo siamo stati costretti a stare fisicamente senza di voi. Senza il vostro calore, il vostro apporto e la vostra presenza. La priorità era e resta una sola: l’incolumità di tutti e la lotta contro un virus che ... Leggi su calcioweb.eu

