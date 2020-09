Oroscopo 4 settembre 2020: Venere audaci, Toro alla ricerca di conferme (Di venerdì 4 settembre 2020) L’Oroscopo del 4 settembre invita alcuni segni a guardarsi attorno e a fare un po’ il punto della situazione. L’audacia e l’intraprendenza premierà i nati sotto il segno della Vergine Oroscopo da Ariete a Vergine Ariete. Oggi sarete un turbinio di emozioni. Questo potrebbe portarvi ad accendervi con estrema semplicità anche per le cose più futili. Al contempo, ci sarà una certa tendenza a dimenticare se qualcuno vi ha fatto del male. Nel lavoro cercate di stare fuori dalle discussioni che non vi riguardano. Toro. Ciò che proprio non riuscirete più a fare in questi giorni sarà il restare in bilico. Adesso comincerete a sentire il bisogno di certezze, sia in amore sia nel lavoro. Se queste faticheranno ad arrivare potreste ... Leggi su kontrokultura

