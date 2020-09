Oms, non approveremo un vaccino che non sia sicuro-efficace (Di venerdì 4 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 04 SET - "L'Oms non approverà mai un vaccino contro il coronavirus che non sia efficace e sicuro. I vaccini possono essere utilizzati solo dopo una verifica che siano efficaci e sicuri". ... Leggi su corrieredellosport

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Oms: non ci sarà vaccinazione diffusa fino a metà 2021 #coronavirus - Agenzia_Italia : 'Vaccinazioni di massa non prima di metà 2021', assicura l'Oms - fattoquotidiano : Oms: “Non ci aspettiamo una vaccinazione di massa contro il Covid fino alla metà del 2021” - FNLombardia : RT @RobertoFioreFN: La #Meloni esulta perché gli agenti dell'attuale #dittaturasanitaria apprezzano le proposte dell'attuale 'opposizione'.… - aranciaverde : RT @ultimenotizie: 'L'Oms non approverà mai un vaccino contro il coronavirus che non sia efficace e sicuro. I vaccini possono essere utiliz… -