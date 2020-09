MPS, 4 ottobre assemblea per scissione parziale in favore AMCO (Di venerdì 4 settembre 2020) (Teleborsa) – Banca Monte dei Paschi di Siena ha convocato per il prossimo 4 ottobre un’assemblea straordinaria dopo aver ricevuto il provvedimento autorizzativo finale, da parte della Banca Centrale Europea, in merito al progetto di scissione parziale non proporzionale di Bmps in favore di AMCO – Asset Management Company. L’ordine del giorno – si legge in una nota – prevede: l’approvazione del progetto di scissione parziale proporzionale di Mps Capital Services Banca per le Imprese in favore di Banca Monte dei Paschi di Siena; l’approvazione del progetto di scissione parziale non proporzionale di Banca Monte dei Paschi di Siena in favore ... Leggi su quifinanza

