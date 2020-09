Messi resta al Barcellona: "Ma volevo andarmene" (Di venerdì 4 settembre 2020) Lionel Messi resta al Barcellona , è lo stesso campione argentino a mettere fine alle polemiche di questi giorni. Intervistato da Goal.com Messi ha dichiarato: "Resto al Barcellona, mai avrei fatto ... Leggi su quotidiano

FBiasin : #Messi resta al #Barça - Lui è scontento. - I tifosi dei club che sognavano di averlo sono delusi. - I tifosi del… - FBiasin : Se #Messi alla fine resta a #Barcellona vince a mani basse il trofeo 'Maria, lascio lo studio'. - FBiasin : Allora, più o meno è tutto chiaro: #Messi resta, è il #Barcellona che se ne va. - cicciopuz : RT @Alex_Cavasinni: #Messi massacra #Bartomeu. Resta un anno al #Barça e poi, probabilmente, via a zero. A naso, è come dice la Pulce: prom… - AleCat_91 : Messi figuraccia internazionale ma nessuno lo dice, se #Bartomeu resta avrà vinto una battaglia epica, il decenne f… -