Mario Paciolla, per capire la sua morte dobbiamo comprendere la Colombia oggi (Di venerdì 4 settembre 2020) di Diego Battistessa* La Colombia ha inghiottito Mario Paciolla. Come cooperante piango la morte di un collega che ha impegnato la sua vita e la sua libertà a favore di chi libero non è. Come analista in questioni latinoamericane non mi rimane che constatare come la Colombia continui ad essere un mix esplosivo di violenza, corruzione e impunità. La vicenda di Mario ha tutti gli elementi di una trama già vista, di un meccanismo che troppe volte ha messo a tacere voci e testimonianze scomode. Fuori dall’immagine di un paese impregnato di realismo magico che abbiamo imparato a conoscere dai capolavori di Gabriel Garcia Marquez, esiste un territorio complesso e conteso, pieno di sfumature e conflitti, una sintesi perfetta di tutte le sfide che ... Leggi su ilfattoquotidiano

