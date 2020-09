M5s, Di Maio: “Ora è il momento di una leadership forte, votata e legittimata”. Poi rassicura: “Non è una critica a Vito Crimi” (Di venerdì 4 settembre 2020) Nel Movimento 5 Stelle c’è “ovviamente dibattito a livello parlamentare e credo che il abbia estremo bisogno di una leadership forte“. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a margine del Workshop Ambrosetti di Cernobbio confermando “il sostegno totale a Vito Crimi” e spiegando che “non è una critica”. “Che sia corale o che sia unica – ha aggiunto – deve essere una leadership votata, legittimata e in grado di affrontare le sfide del governo della settima potenza mondiale”. L'articolo M5s, Di Maio: “Ora è il momento di una leadership forte, votata e legittimata”. Poi ... Leggi su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : Referendum, “M5s pronto a votare prima la legge elettorale, l’intoppo non siamo noi”. Di Maio apre alla richiesta P… - La7tv : #lariachetira @CarloCalenda a tutto tondo sui prossimi scenari politici. Annunciando il NO al #taglioparlamentari a… - BuonoErnestina : RT @LaNotiziaTweet: Trovata l’intesa sui tempi della #leggeelettorale. L’ex leader #M5S #DiMaio avvisa gli alleati nella maggioranza. “Ora… - RepubblicaTv : Cernobbio, Di Maio: ''M5s ha bisogno di una leadership forte'': 'Il Movimento 5 Stelle ha bisogno di una leadership… - Dagnele1 : RT @GioFazzolari: I parlamentari #M5S con incarichi di governo sono degli assenteisti cronici: #DiMaio 7% presenze, #Bonafede e #Fraccaro 6… -

Ultime Notizie dalla rete : M5s Maio

La maggioranza perde pezzi, ma arriva il soccorso - silente, ma fondamentale, dell'opposizione che si assenta quel tanto che basta per non far precipitare la legislatura. E' accaduto ieri mattina, 3 s ...Insomma, il silenzio di Conte e Franceschini desta interrogativi e autorizza risposte. Il ministro ha una capacità innata di annusare come evolvono le situazioni quando vanno in stallo. E a preparare ...