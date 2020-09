L’Italia ha bisogno di tante persone con le qualità di Angelo Vassallo per dare forza e speranza ai territori (Di sabato 5 settembre 2020) Il ricordo di Ermete Realacci, presidente della Fondazione Symbola e amico del sindaco ucciso dieci anni fa nel Cilento Leggi su repubblica

luigidimaio : Il mondo ha bisogno di crescita, non di guerre commerciali. Dobbiamo difendere le nostre imprese, creare lavoro e… - Palazzo_Chigi : Per combattere il Covid-19 c'è bisogno del contributo di tutti, scarica anche tu l'app Immuni:… - carlosibilia : Sono arrivati a Beirut gli automezzi e le attrezzature donate dai nostri @emergenzavvf ai colleghi del #Libano. L'… - Graroar : RT @luigidimaio: Il mondo ha bisogno di crescita, non di guerre commerciali. Dobbiamo difendere le nostre imprese, creare lavoro e puntare… - cronaca_news : L’Italia ha bisogno di tante persone con le qualità di Angelo Vassallo per dare forza e speranza ai territori… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia bisogno L’appello di Silvestri all’Italia: «Stop al doppio tampone negativo per dichiarare la guarigione» Corriere della Sera