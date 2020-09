Letizia di Spagna preoccupata per il rientro a scuola di Leonor e Sofia (Di venerdì 4 settembre 2020) La Regina consorte Letizia di Spagna è da poco tornata ai suoi impegni quotidiani, dopo una lunga estate decisamente diversa dal solito. Tra poco toccherà anche alle sue figlie, la Principessa Leonor e l’Infanta Sofia: le loro vacanze stanno per giungere al termine e dovranno fare rientro a scuola. La loro mamma, però, sembra essere molto preoccupata. Il momento non è certo dei migliori: di recente, lo scandalo che ha coinvolto il Re Emerito Juan Carlos ha spinto Letizia e suo marito Felipe ad allontanare le ragazze dalle luci dei riflettori, per proteggerle dall’assalto dei media. Inoltre, l’emergenza sanitaria che il Paese sta affrontando impone l’adozione di stringenti misure di sicurezza per un ... Leggi su dilei

_lasilviaaa : @______Angelica_ Orribili, li accetto solo su Letizia di Spagna ma appunto perché è Letizia - zazoomblog : Il royal look del giorno. La svolta fashion di Letizia di Spagna con i mocassini - #royal #giorno. #svolta #fashion… - zazoomblog : Il royal look del giorno. La svolta fashion di Letizia di Spagna con i mocassini - #royal #giorno. #svolta… - ginugiola : RT @IOdonna: Il royal look del giorno. La svolta fashion di Letizia di Spagna con i mocassini - IOdonna : Il royal look del giorno. La svolta fashion di Letizia di Spagna con i mocassini -

Ultime Notizie dalla rete : Letizia Spagna Letizia di Spagna torna a lavoro con un look che nasconde un segreto DiLei Letizia di Spagna torna a lavoro con un look che nasconde un segreto

L’estate di Letizia di Spagna è stata particolarmente impegnativa, infatti anche le sue vacanze sono servite a rafforzare il legame con il suo popolo. Adesso, però, ha ripreso in mano la sua agenda e, ...

Il royal look del giorno. La svolta fashion di Letizia di Spagna con i mocassini

Letizia di Spagna ha trascorso agosto tra Maiorca e Ibiza, dove comunque non ha mai smesso di prendere parte a eventi per supportare il turismo locale. Per tutta l’estate, in effetti, ha lasciato da p ...

L’estate di Letizia di Spagna è stata particolarmente impegnativa, infatti anche le sue vacanze sono servite a rafforzare il legame con il suo popolo. Adesso, però, ha ripreso in mano la sua agenda e, ...Letizia di Spagna ha trascorso agosto tra Maiorca e Ibiza, dove comunque non ha mai smesso di prendere parte a eventi per supportare il turismo locale. Per tutta l’estate, in effetti, ha lasciato da p ...