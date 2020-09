Le emissioni di gas serra del sistema del cibo (Di venerdì 4 settembre 2020) La pandemia da Covid-19 ha accresciuto l’attenzione verso i sistemi alimentari, in particolare verso i loro delicati rapporti con l’ambiente e le risorse naturali. In questo nuovo contesto è da segnalare un recente studio, realizzato a Berlino dal WWf, dall’UNEP e da Climate Focus “Enhancing NDCS for food systems”, pubblicato in agosto di quest’anno, 2020.Questo studio prende in considerazione il complesso degli impatti climatici delle attività del “sistema del cibo”: dalla coltivazione, al raccolto, alla lavorazione dei prodotti, al loro imballaggio, al trasporto, alla vendita, al consumo fino alla gestione dei rifiuti generati. L’agricoltura, l’uso del suolo e delle foreste sono responsabili circa del 24% delle emissioni globali di gas ... Leggi su huffingtonpost

