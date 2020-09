iPhone 11 è lo smartphone più venduto del 2020, iPhone 5 nella top 10 (Di venerdì 4 settembre 2020) Se l’iPhone XR è stato un vero successo lo scorso anno, diventando lo smartphone più venduto del 2019, l’iPhone 11 non è in ritardo, lo ha addirittura superato nelle vendite. Un recente studio di mercato ripreso da PhoneArena rivela che l’iPhone 11 è lo smartphone più venduto al mondo durante la prima metà del 2020 con un totale di 37,7 milioni di unità vendute. Ma le buone notizie per Apple non finiscono qui, il resto della sua gamma è ancora un successo e ci sono fino a 5 iPhone tra gli smartphone più venduti dell’anno , ... Leggi su aciclico

HDblog : RT @HDblog: iPhone 12 in arrivo, ma non tutti assieme - gigibeltrame : Apple: quando arrivano i nuovi iPhone? Possibili novità in settimana #digilosofia - Sabarahona : RT @Apple: Apple recicla tu smartphone, incluso si no es un iPhone. - rsbk042 : RT @UniCredit_IT: #UniCredit4You: con l'#AppMobileBanking di #UniCredit è possibile pagare i bollettini premarcati mediante l'uso del QR Co… - rattendoli : Oltre alla vulnerabilità, gravissima, come si fa a concepire una app, la cui validità è direttamente proporzionale… -