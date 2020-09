Il Papa: 'Nessuno si salva da solo, con pandemia abbiamo scoperto che la fragilità ci accomuna' (Di venerdì 4 settembre 2020) commenta 'Dall'esperienza della pandemia tutti stiamo imparando che Nessuno si salva da solo'. Con queste parole Papa Francesco ha aperto il suo messaggio inviato in occasione della prima giornata del ... Leggi su tgcom24.mediaset

«Da un lato, si tratta di vivere una conversione ecologica, per poter rallentare un ritmo disumano di consumo e di produzione, per imparare a comprendere e a contemplare la natura, a riconnetterci con ...Il messaggio del pontefice al grande appuntamento annuale tra economisti e leader globali. "Siamo chiamati a essere creativi, come gli artigiani, forgiando percorsi nuovi e originali per il bene comu ...