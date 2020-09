Il Monza cede i naming rights dello stadio a U-Power (Di venerdì 4 settembre 2020) U-Power, azienda leader nel settore delle calzature e dell’abbigliamento da lavoro, sarà a fianco del Monza per la stagione 2020/21. Nasce, a Villa Certosa, durante un recente incontro tra il presidente di U-Power Franco Uzzeni e il presidente Silvio Berlusconi un solido patto tra imprenditori volto ad accompagnare l’AC Monza verso traguardi sempre più importanti. … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

Il Monza rende noto che Michele Franco è stato ceduto, a titolo definitivo, alla Pro Sesto, club neopromosso in serie C. Il difensore pugliese, arrivato in Brianza la scorsa estate, lascia il club bia ...Nei guai un 24enne, nella sua auto i militari hanno trovato 1 grammo di stupefacente e 2.170 euro in contanti. Dopo l’identificazione è stata disposta una misura cautelare in carcere, a Monza, in atte ...