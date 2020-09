Giulia Mafai, una scultura per le bimbe mai tornate (Di venerdì 4 settembre 2020) di Elisabetta Stefanelli,, ANSA, - ROMA, 04 SET - Una statua in bronzo del 1936 che rappresenta Le tre sorelle, ovvero Miriam, Simona e Giulia Mafai intente nella lettura, così come le ha raffigurate ... Leggi su corrieredellosport

“Le tre sorelle” di Antonietta Raphaël Mafai al Museo Ebraico di Roma

Domenica 6 settembre alle 13:15 presso la Casina dei Vallati di Roma (Largo 16 ottobre 1943) avrà luogo lo svelamento della scultura “Le tre sorelle”, opera in bronzo della celebre artista lituana Ant ...

