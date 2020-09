Esclusiva: anche Sabelli e Strefezza nella lista del Genoa (Di sabato 5 settembre 2020) Il Genoa impegnato su più fronti. Ci sono due nomi nuovi da accostare al club rossoblu, si tratta di Stefano Sabelli, terzino destro attualmente a Brescia, e di Gabriel Strefezza, centrocampista brasiliano di origini italiane classe 1997 che può lasciare la Spal. Un profilo che piace molto anche al Genoa. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva anche Esclusiva: anche Sabelli e Strafezza nella lista del Genoa alfredopedulla.com Messi fa marcia indietro “Volevo andare via ma resterò al Barcellona”

BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Lionel Messi sarà un giocatore del Barcellona anche nella prossima stagione. E’ lo stesso fuoriclasse argentino ad annunciarlo in un’intervista esclusiva a “Goal”. “E ...

Marvel's Avengers: Recensione della campagna singleplayer

Un'offerta singleplayer come quella di Marvel's Avengers, in un game as a service, non si era mai vista. Scandita com'è da missioni lineari e spettacolarizzate, e sostenuta da un gameplay che punta pi ...

