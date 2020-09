Domenica il Tardini di Parma apre le porte ai tifosi (Di venerdì 4 settembre 2020) Prove di normalità nel calcio. Lo stadio Tardini di Parma sarà il primo impianto di serie A ad aprire le porte ai tifosi dopo la fase più acuta dell’emergenza coronavirus. Dall’ultima volta, giorno di Parma-Lazio (9 febbraio 2020) sono trascorsi sei mesi.“Seguendo le norme stabilite dalle autorità abbiamo ottenuto la possibilità di permettere l’accesso al Tardini per l’amichevole di Domenica contro l’Empoli al numero massimo di persone consentito, ovvero mille persone. Vogliamo tornare ad aprire le porte del Tardini senza limitazioni di numero, per tornare a vivere le partite del Parma tutti insieme, ma per il momento è il ... Leggi su laprimapagina

rtl1025 : ?? Lo stadio #Tardini di #Parma sarà il primo impianto di #SerieA ad aprire le porte ai tifosi dopo l'emergenza… - Gallo9Modazza : RT @marifcinter: Lo stadio Tardini di Parma sarà il primo stadio italiano (di Serie A) a riaprire parzialmente. Domenica 6 settembre alle 1… - Michy_92 : RT @Sport_Mediaset: #Parma domenica 6 settembre alle 17.30 per l'amichevole con l' #Empoli lo stadio apre per 1000 tifosi ??? Il #Tardini di… - stefano_gatto97 : RT @Sport_Mediaset: #Parma domenica 6 settembre alle 17.30 per l'amichevole con l' #Empoli lo stadio apre per 1000 tifosi ??? Il #Tardini di… - Sport_Mediaset : #Parma domenica 6 settembre alle 17.30 per l'amichevole con l' #Empoli lo stadio apre per 1000 tifosi ??? Il… -