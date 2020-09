Di Marzio: “Juve-Suarez, nessun problema per il passaporto. Da risolvere nodo buonuscita” (Di venerdì 4 settembre 2020) La Juventus ha messo in cima alla lista della spesa Luis Suarez. Il centravanti uruguaiano è in uscita dal Barcellona, ma per il passaggio in bianconero servirà risolvere il contratto con i catalani e ottenere il passaporto comunitario. A riportare importanti aggiornamenti sulla trattativa ci ha pensato il noto esperto di mercato di Sky Sport … L'articolo Di Marzio: “Juve-Suarez, nessun problema per il passaporto. Da risolvere nodo buonuscita” Leggi su dailynews24

forumJuventus : ?? #SkyCalciomercato - La Juve va avanti per Suarez valutando anche eventuali bonus per chiudere la trattativa (via Di Marzio) - forumJuventus : ?? #SkyCalciomercato - Scambio di documenti in corso tra Juve e Atalanta per Romero, l'argentino raggiungerà bergam… - AntonioAvitabi4 : RT @tonyvaipiano: Di Marzio:Vidal vicino alla rescissione e Juve molto fiduciosa su Luis Suarez Pedullà: - grizwigga : RT @VlnN94: Quindi la Juve fa avviare le pratiche per il passaporto di Suarez, ma se si sblocca Dzeko (che non vuole andare via, cit), la J… - AleGobbo87 : RT @VlnN94: Quindi la Juve fa avviare le pratiche per il passaporto di Suarez, ma se si sblocca Dzeko (che non vuole andare via, cit), la J… -

