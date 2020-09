Crisanti: «Il canto a scuola va evitato, in un coro una persona può infettarne 50» (Di venerdì 4 settembre 2020) Il professor Andrea Crisanti ad Agorà spiega perché il canto con l’apertura delle scuole andrebbe evitato. Crisanti spiega che ci sono esperienze riportate dagli Stati Uniti in cui una singola persona infetta in un coro ne ha infettate 50. “Meglio evitare il canto in classe. Una ricerca ha stabilito che se c’è un positivo in un coro ne infetta 50”. Crisanti precisa che ci sono evidenze scientifiche “Con il canto vengono emesse tantissime gioccioline”. Il droplet ha un raggio di caduta di due metri e con il canto può aumentare. E sull’utilizzo delle mascherine come rimedio spiega: “Le mascherine possono aiutare ma non ... Leggi su nextquotidiano

