Cottarelli: "Da taglio parlamentari più danni che risparmi" (Di venerdì 4 settembre 2020) “Manomettere la Costituzione per una cosa davvero poco rilevante, specie in un momento in cui il Paese avrebbe bisogno di riforme importanti per ripartire, costituisce un precedente molto rischioso”. Così a Repubblica Carlo Cottarelli spiega perché voterà No al referendum del prossimo 20 e 21 settembre. Cottarelli nella scorsa legislatura, da commissario del governo alla revisione della spesa, inserì la riduzione del numero degli eletti fra le ricette per abbattere la spesa pubblica.“La mia proposta - afferma - prevedeva una riforma complessiva del bicameralismo con l’abolizione del Senato, utile ad accelerare il processo legislativo e a restituire efficienza, non un taglio lineare che, oltre a essere controproducente sotto il profilo della funzionalità delle Camere, è ... Leggi su huffingtonpost

