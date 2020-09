Concorso Infermieri Avellino, 160 posti per laureati: requisiti, come fare domanda e prove (Di venerdì 4 settembre 2020) In attuazione della deliberazione n.751 del 3/08/2020 del Direttore Generale, è indetto il Concorso Infermieri Avellino per la copertura di 160 posti di Infermiere. E’ fatta riserva nei confronti del personale già operante (con 3 anni di esperienza nella medesima struttura e ruolo) e dei volontari delle Forze Armate (qui il dettaglio). Per ottenere il contratto a tempo indeterminato, i candidati dovranno affrontare prove scritte e orali, oltre che presentare i propri titoli di studio e di servizio per aumentare il punteggio in graduatoria. Vediamo assieme tutte le informazioni sul bando. Tutti i bandi di Concorso in Campania Concorso Infermieri Avellino: bando e requisiti di accesso Al ... Leggi su leggioggi

L’AQUILA – Un avviso pubblico per assumere a breve infermieri a tempo determinato, creando una graduatoria di idonei a cui attingere per potenziare l’azione anti Covid e rimpiazzare i pensionamenti, i ...

Coronavirus, è online sul sito dello Spallanzani l’avviso per reperire medici e infermieri per le Uscar

NewTuscia – ROMA – Coronavirus: Unità di Crisi Regione Lazio: è online sul sito dell’Istituto Spallanzani, sezioni bandi di concorso il nuovo avviso per reperire medici e infermieri per le Uscar. L’av ...

